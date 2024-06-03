Появилась новая версия игрового планшета OnexPlayer X1 Ryzen Edition

Компания OnexPlayer выпустила новую итерацию своего игрового планшета X1 Ryzen Edition по цене в 952 долларов. Напомним, что простой вариант X1 представили еще в январе 2024, но с процессорами Intel Core Ultra. Теперь же модель получила чип AMD Ryzen 7 8840U. И да, это практически единственное нововведение.

Экран. X1 Ryzen Edition оснащен большим 10,95-дюймовым 2,5K-дисплеем с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 540 нит и соотношением сторон 16:10. Для улучшения картинки используется технология DC dimming, которая сводит на нет мерцание.

Начинка. «Под капотом» процессор AMD Ryzen 7 8840U, память LPDDR5X-7500 в конфигурациях 32 или 64 ГБ, хранилище от 1 до 4 ТБ, а также аккумулятор на 16 890 мАч. Последний обеспечивает 11 часов просмотра роликов или 169 минут игры в Genshin Impact.

Комплектация. Съемный контроллер с настраиваемыми кнопками превращает устройство в портативную консоль на манер Nintendo Switch. А магнитная клавиатура с подсветкой наоборот нужна для рабочих задач. Также имеется мощная зарядка на 100 Вт.

Ввод и вывод. X1 Ryzen Edition получил двойные динамики с сертификатом Harman, два порта USB 4.0, один USB-A 3.2, два USB-C 4.0 и один 3,5-мм разъем для наушников. Также имеется интерфейс Oculink и слот для TF-карт.