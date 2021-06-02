Код памяти: в России появился проект, который собирает информацию об ушедших

Предприниматели из Москвы запустили стартап «Код Памяти». Сервис позволяет сохранять информацию об ушедшем человеке на интернет-странице, а QR-код с доступом к ней разместить на надгробии. В сервисе уже зарегистрировались более 4 тысяч человек.

На «страницу памяти» в интернете можно загрузить информацию об ушедшем человеке — фотографии, аудиозаписи (любимую музыку или запись голоса), видео из семейного архива и памятный текст. Так пользователи смогут лучше сохранить воспоминания о близких, поделиться ими с другими или вспомнить самые важные моменты их совместного прошлого, придя на кладбище и воспользовавшись «Кодом памяти».

QR-код со ссылкой на страницу размещается на нержавеющей металлической табличке. Её можно прикрепить к надгробию, колумбарной плите или другому памятному месту. Один и тот же QR-код можно использовать в разных локациях: к примеру, разместить код доступа к странице известного актера и на месте захоронения, и в театре.

«Код Памяти» предлагает пользователям несколько тарифов для создания страницы памяти: от бесплатного (где можно разместить фото, годы жизни, а также информацию о месте захоронения) до расширенного (он позволяет загружать разные медиафайлы). Платный базовый тариф стоит 5 450 рублей и предлагает QR-код на одну страницу и расширенный функционал портала (возможность создавать фотогалереи, добавлять видео, аудио записи, редактировать гостевую книгу). Стоимость самого дорого тарифного плана составляет 16 350 рублей. Оплата сервиса взимается с пользователя только один раз, при создании страницы.

Основатели позаботились о том, чтобы «страницы памяти» были в сохранности: домены сервиса оплачиваются на максимальный период, сами данные копируются на несколько серверов, а на случай непредвиденных ситуаций создан специальный резервный счет — туда отчисляются средства от продаж. Таким образом страницы с информацией застрахованы.

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