Что покажет Apple на презентации 14 сентября?

В закрытой рассылке Power On сотрудник издания Bloomberg Марк Гурман рассказал об ожидаемых продуктах Apple, которые компания покажет на грядущей презентации.

Серия iPhone 13

Во внешнем виде линейка не будет особо отличаться от предыдущего поколения. Единственным нововведением в дизайне станет уменьшенный вырез в экране. Всего будет представлено три размера смартфона – 5,4″, 6,1″ и 6,7″. Старшие модели получат LTPO-экраны с частотой обновления 120 Гц.

Новый процессор A15 будет более производительным, чем A14, но количество ядер останется без изменений. Количество модулей камеры в обычных версиях – два, а Pro-версия — по три объектива. В камерах появится портретный режим для видеосъёмки. Это добавит эффект кинематографического видео.

Также iPhone 13 обзаведётся возможностью подключения к спутниковым сетям для отправки сигналов бедствия и экстренных сообщений. Однако это появится только в 2022 году.

Apple Watch Series 7

Новое поколение получит плоский дизайн и рамки в стилистике последних iPad и iPhone. Кроме того, появится множество циферблатов и ремешков. Старые размеры 40- и 44- мм заменят 41- и 45-миллиметровые.

Дисплей самой большой модели получит диагональ 1,9 дюйма, а разрешением составит 396×484 точек. Из функций могут появится следующие модули: измерение температуры тела, кровяного давления и показателей сахара в крови.

AirPods

На презентации будут представлены обновлённые AirPods. Внешним видом будут похожи на Pro-версию, но без некоторых функций. Это станет глобальным изменением с момента запуска наушников в 2016 году.

Позже Apple может обновить линейку iPad mini и представить новые MacBook.