Браузер Google Chrome перестал обновляться на Android в России

Пользователи мобильного браузера Google Chrome на Android не могут обновить его через Google Play. Проблема наблюдается в России с 9 мая. Кроме браузера, нет возможности обновить системные компоненты Android System WebView.

При попытке обновления устройство выдаёт сообщение «Не удаётся скачать приложение» или происходит бесконечное обновление в Google Play с подписью «Подождите…». Редактор The GEEK также не смог загрузить обновление браузера на Android 12.

При этом отмечается, что ошибка есть на разных устройствам с различными версиями Android. Браузера Google Chrome для macOS и iOS обновляется без проблем.

Начиная с 6 мая Google запретила разработчикам из России обновлять и загружать платные приложения в Google Play.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!