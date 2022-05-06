Google запретила платные российские приложения в Google Play

Российские разработчики приложений для операционной системы Android, столкнулись с проблемой, которая не позволяет обновлять и загружать платные приложение в Google Play. В официальном блоге компании Google говорится следующее:

В соответствии с нашей работой по выполнению санкций, Google Play блокирует загрузку и обновление платных приложений в России с 5 мая 2022 года. Google

Таким образом платные российские приложения в Google Play, остались без обновлений и поддержки. Если попытаться сделать покупку или оформить подписку в подобном приложении, то пользователь увидит сообщение об ошибке. Действующие подписки будут работать до окончания срока, без права дальнейшего продления.

Google рекомендует таким разработчикам сделать приложения временно бесплатными или навсегда. Доступ к бесплатным приложениям в Google Play остался без изменений.

В марте Goolge запретила российским пользователям покупать приложения в Google Play.

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