Samsung хочет создать собственный чипсет для смартфонов Galaxy

Samsung объявила о планах по созданию собственных чипсетов для флагманской линейки Galaxy. Об этом решении заявил глава мобильного подразделения Samsung Electronics Ро Тэ Мун (Roh Tae-moon) на встрече с сотрудниками.

Действующие чипсеты Exynos не совсем являются разработкой Samsung. В 2019 году компания распустила команду по созданию собственных ядер Mongoose, которые нашли применение в Galaxy S7 с Exynos 8890. Позже их заменили типовые ядра Arm Cortex, которые легли в основу Exynos 990 и следующих моделей.

Есть мнение, что решение по созданию собственных процессоров связано с постоянной критикой Exynos, а это сильно бьёт по флагманским смартфонам Galaxy.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!