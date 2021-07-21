Чип U1 в iPhone заработал в Аргентине, Парагвае и Пакистане. В России он отключен

Согласно странице поддержки Apple, функция сверхширокополосной связи в чипе U1, заработала в Аргентине, Пакистане, Парагвае и на Соломоновых островах. U1 используется в iPhone 12, iPhone 11 и Apple Watch Series 6 для точного определения метки AirTag.

Apple не разрешено активировать технологию сверхширокополосной (СШП) связи в некоторых странах из-за международных нормативных требований.

СШП по-прежнему отключена в Армении, Азербайджане, Беларуси, Индонезии, Казахстане, Кыргызстане, Непале, России, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане.

В России чипы U1 отключены. Роскомнадзор отказал Apple в использовании необходимых частот, так как они могут создавать помехи военному радиолокационному оборудованию.

Несмотря на урезанный функционал, AirTag можно приобрести в России от 2 990 рублей.