Китайские бренды достигли 70% на рынке смартфонов

Две трети приобретённых россиянами во втором квартале устройств – это смартфоны китайских брендов. Наибольшим спросом пользовались Xiaomi, realme, POCO, несмотря на общее снижение покупательской активности и изменения в цепочках поставок, продажи этих брендов показали в штуках рост порядка 7% к прошлому году. Об этом сообщает М.Видео-Эльдорадо проанализировав развитие российского рынка смартфонов в апреле-июне 2022 года.

По оценке М.Видео-Эльдорадо, во втором квартале текущего года спрос на российском рынке смартфонов может составить порядка 4,4 млн штук и более 100 млрд рублей. Средний чек составит около 22,3 тыс. рублей – на 4% ниже уровня прошлого года. Во втором квартале россияне отдавали предпочтение китайским производителям, уже востребованным или только набирающим популярность, которые предлагают качественные девайсы с актуальными техническими характеристиками под различный бюджет и потребности.

Xiaomi Redmi 9A

В топ-5 самых популярных на российском рынке смартфонов во втором квартале вошли: китайский Xiaomi, в первом квартале и в прошлому году находившийся строчкой ниже. Второе место занял Samsung. На третью позицию поднялся realme. На четвёртом оказался Apple. Замкнул пятёрку – POCO. Самый продаваемый смартфон на российском рынке – Xiaomi Redmi 9A (32 Гб).

Совокупная доля китайских компаний в штучных продажах на российском рынке в этом году планомерно увеличивается, c 50% в первом квартале и 60% в апреле, до более чем 70% в июне. В целом по второму кварталу на них уже приходится более 65% проданных в России смартфонов (годом ранее 50%). Наибольшим спросом в этот период пользовались устройства в ценовом диапазоне от 10 до 30 тыс. рублей.

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