В России начались продажи «убийцы флагманов» realme GT 6

Компания realme объявила о глобальном запуске новой серии смартфонов realme GT 6. Она включает в себя модели realme GT 6 и 6T, которые позиционируются как «убийцы флагманов».

Старшая модель, realme GT 6, оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и флагманской камерой Sony LYT-808 с разрешением 50 мегапикселей. Realme GT 6T получил чипсет Snapdragon 7+ Gen 3.

Оба устройства обладают самыми яркими в мире дисплеями до 6000 нит, защитными стеклами Corning Gorilla Glass Victus 2, аккумуляторами на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, а также передовыми ИИ-функциями, улучшающими пользовательский опыт.

Среди ИИ-функций в realme GT 6 выделяются:

«AI Smart Loop» — позволяет автоматически переносить тексты, изображения или файлы между приложениями одним движением

«AI Night Vision» — улучшает качество съемки в условиях слабого освещения

ИИ также используется для оптимизации дисплея, защиты зрения, увеличения срока службы аккумулятора и повышения общей производительности смартфона.

Серия realme GT 6 уже доступна во всех магазинах партнеров realme в России. Цены на новинки следующие:

realme GT 6 (12/256 ГБ) — от 69 999 рублей

realme GT 6 (16/512 ГБ) — от 79 999 рублей

realme GT 6T (8/256 ГБ) — от 59 999 рублей

realme GT 6T (12/256 ГБ) — от 64 999 рублей

При покупке смартфонов во всех магазинах партнеров покупатели получают в подарок наушники realme Buds Air6 или Air6 Pro, которые также дебютировали сегодня.