Наушники realme Buds Air6 и Air6 Pro с лучшим шумоподавлением доступны в России

Компания realme объявила о запуске новой линейки беспроводных наушников realme Buds Air6, которая включает в себя две модели: Air6 и Air6 Pro. Обе новинки получили лучшее шумоподавление в отрасли и большие титановые драйверы для обеспечения качественного звука.

realme Buds Air6 Pro

Наушники realme Buds Air6 Pro оснащены аудиосистемой Hi-Fi Quality Dual Driver, в которую входят 11-миллиметровый низкочастотный динамик и 6-миллиметровый микропланарный твитер. Диапазон воспроизводимых частот наушников охватывает от 20 до 40 кГц.

Устройство поддерживает технологию пространственного звучания и оборудовано системой активного шумоподавления на уровне 50 дБ — лучший показатель в отрасли. Каждый наушник получил три микрофона: основной и два дополнительных для фронтального и тылового захвата звука.

Технология Smart Adaptive Noise Cancellation, встроенная в наушники, динамически адаптирует уровень шумоподавления в реальном времени в зависимости от окружающей обстановки. Старшая модель поддерживает протокол LDAC HD для беспроводной передачи данных со скоростью до 990 Кбит/с. Это позволяет детально воспроизводить звук в высоком разрешении с частотой дискретизации до 96 кГц/24 бит.

Realme Buds Air6 Pro способны работать до 40 часов без подзарядки. 10 минут в зарядном кейсе позволяют слушать музыку дополнительные 7 часов.

realme Buds Air6

Базовая модель realme Buds Air6 включает в себя 12,4-миллиметровый титановый драйвер. Он увеличивает площадь вибрации динамика на 89%. Аналогично старшей модели есть активное шумоподавление 50 дБ с поддержкой технологии Smart Adaptive Noise Cancellation.

Наушники могут воспроизводить аудио до 38 часов без подзарядки. В режиме игры задержка звука составляет всего 45 миллисекунд. Качество аудио подтверждается сертификацией Hi-Res Audio и поддержкой технологии аудиокодека высокой четкости LHDC 5.0.

Цены на realme Buds Air6 и realme Buds Air6 Pro в России

Серия наушников realme Buds Air6 доступна для покупки во всех торговых точках партнеров realme по всей России. Цены на новинки следующие:

realme Buds Air6 — от 6 990 рублей

realme Buds Air6 Pro — от 9 990 рублей