«Убийца флагманов» realme GT 6 появится на глобальном рынке

Realme официально подтвердила, что следующим смартфоном для глобального рынка станет realme GT 6 — предполагаемый ребрендинг китайского GT Neo 6. Как заявил Скай Ли, генеральный директор и основатель, модель станет убийцей флагманов и поможет компании выйти на рынок устройств высокого класса.

На данный момент realme не раскрывает никаких технических характеристик GT 6, но уже известно, что главной особенностью смартфона станет интеграция ИИ. А если модель и правда окажется ребрендингом GT Neo 6, то мы можем ожидать полное повторение начинки и внешнего вида.

Технические характеристики realme GT Neo 6

Китайский смартфон оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем BOE S1 с изогнутыми краями, защитой Gorilla Glass Victus 2 и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Разрешение дисплея 1,5K, частота обновления 120 Гц, а пиковая яркость до 6000 нит.

«Под капотом» процессор Snapdragon 8s Gen 3, от 12 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и от 256 ГБ до 1 ТБ накопителя UFS 4.0. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает зарядку 100 Вт. А за управление отвечает операционная система realme UI 5 на базе Android 14.

На передней панели GT Neo 6 расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера. А на задней блок из основной камеры Sony LYT-600 на 50 Мп с поддержкой OIS и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива IMX355.

Стоимость realme GT Neo 6 в Китае достигает 2099 юаней (290 долларов) за конфигурацию на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища.