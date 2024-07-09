Убийца глобалки: представлен китайский realme GT6 на Snapdragon 8 Gen 3

Компания realme провела вторую презентацию смартфона realme GT6. Однако это совершенно новое устройство, которое не имеет ничего общего с глобальным realme GT6, дебютировавшим в прошлом месяце.

Характеристики realme GT6

Дисплей: 6,78 дюймов, 8T LTPO OLED, 2780×1264, 450 ppi, ШИМ 2160 Гц, до 6000 нит, HDR10+, 100 % DCI-P3

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12/16 ГБ (LPDDR5X)

Память: 256/512/1024 ГБ

Камеры: основная – 50 Мп (Sony IMX890, 1/1.56″, f/1.83, OIS); широкоугольная – 8 Мп (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, 120 градусов); фронтальная – 16 Мп (Samsung S5K3P9, 1/3″, f/2.45)

Батарея: 5800 мАч, поддержка быстрой зарядки 120 Вт

Безопасность: водозащита IP65, подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Связь: Bluetooth 5.4 LE, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, LTE, 5.5G, NFC

Рамки смартфона выполнены из металла, а задняя крышка – из стекла. Realme GT6 доступен в трех цветах: «лунный» (с имитирующим поверхность Луны рисунком), белый и фиолетовый.

Планов по глобальному запуску этой модели у компании нет. Для китайского рынка realme GT6 будет доступен с 15 июля по следующим ценам:

12/256 ГБ – 2799 юаней (~33 500 рублей)

16/256 ГБ – 3099 юаней (~37 200 рублей)

16/512 ГБ – 3399 юаней (~40 700 рублей)

16/1024 ГБ – 3899 юаней (~46 700 рублей)