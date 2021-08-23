Часы в Windows 11 обзаведутся полезной функцией

В первый месяц лета компания Microsoft представила Windows 11, которая претерпела качественные изменения в дизайне. Однако не только внешний вид отличает новую ОС. Есть и ряд новых возможностей, которые внедрили в коренные инструменты операционной системы. Сегодня речь пойдет о часах.

Главное нововведение в часах – это Focus Session. Данная функция содержит инструменты, призванные повысить производительность пользователя. К примеру, есть таймер фокусировки, который при правильной настройке будет сигнализировать о времени для выполнения определенной задачи. Это позволит человеку меньше отвлекаться на прочие не столь важные дела.

Focus Session при взаимодействии с Microsoft To Do позволит создавать целые списки дел и выполнять их по расписанию. Такая интеграция двух сервисов позволяет избежать надобности в запуске сторонних программ. Это же позволит пользователю сформировать здоровые цифровые привычки. К примеру, поставить для себя цель на каждый день и не нарушать ее, что выльется в привычку.