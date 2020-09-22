Часы Amazfit X с изогнутым экраном появятся в России

Представители Amazfit рады выпустить на рынок умные часы Amazfit X, которые получили изогнутый экран. Отметим, что этот девайс был представлен еще в прошлом году, а в апреле этого года стартовала кампания по сбору средств. В результате этого, было собрано порядка 2 млн. долларов. Старт продаж Amazfit X ориентировочно состоится с 20 по 21 октября этого года и будет приурочен к Brand Fest на платформе AliExpress. Стоимость новинки составит 27,8 тыс. рублей.

Если говорить о самом устройстве, то умные часы выйдут в двух цветовых решениях, получат двухдюймовый AMOLED-дисплей с плотностью пикселей в 326 точек на дюйм. В комплекте поставок ожидается наличие дополнительного ремешка, зарядного устройства и руководства пользователя. Кстати, первые 100 покупателей получат наушники PowerBuds.

Что касается самого главного элемента умных часов Amazfit X – экрана, то на его создание было потрачено миллионы долларов и около 400 дней исследований. В данном случае применяется шестиуровневая горячая гибка 3D-стекла при температуре около 700 градусов. Amazfit X получили датчик сердцебиения и пульсометр. Питается устройство от батареи на 205 мАч. От одного заряда умные часы могут работать около недели при отслеживании пульса.

Amazfit X получили защиту от воды, а также Bluetooth 5.0 LE, GPS и ГЛОНАСС, а также 9 спортивных режимов и отслеживание сна. На время продаж можно ожидать неплохие скидки на другую продукцию, например, Amazfit Band 5, Neo, ZenBuds, GTR, GTS.