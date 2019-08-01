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Новости

Быстродействие Google Pixel 4a сравнили с Pixel 4

На YouTube-канале SpeedTest G появилось видео, в которм авторы провели сравнение производительности недавно представленного Google Pixel 4a и флагмана прошлого года — модели Pixel 4. И, как оказалось, результаты довольно интересны, хотят в целом и ожидаемы.

Сообщается, что новинка проиграла флагману за счёт менее мощного процессора, однако не всё так просто.

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Pixel 4a построен на базе мобильной платформы Snapdragon 730G с графическим чипом Adreno 618, а вот Pixel 4 получил процессор Snapdragon 855 с графическим ускорителем Adreno 640. В результате в «синтетике» временные показатели составили 2 минуты и 38 секунды и 1 минуту 51 секунду соответственно.

Однако если отрешиться именно от графической производительности, то картина меняется, хотя и не слишком. «Средний класс» по-прежнему отстаёт, хотя и существенно меньше.

В целом, если не зацикливаться именно на играх с максимально «накрученной» графикой, то разница между флагманом 2019 года и субфлагманом 2020-го не слишком критична. Иначе говоря, зачем платить больше?

В целом, несмотря на рост мобильных развлечений, большинство смартфонов не используются в этом плане или же задействованы по минимуму. Так что особой разницы, кроме цены, по сути и нет.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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