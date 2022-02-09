Caviar выпустила эротическую коллекцию iPhone 13 Pro

Компания Caviar, известная своими кастомизированными «дорого-богато» смартфонами, представила линейку iPhone 13 Pro приуроченную ко Дню всех влюбленных.

Коллекция называется Kinky и в нее входит 5 версий: Kinky Seduction, Kinky Satisfaction, Kinky Passion и парные модели Kinky Dominant и Kinky Dutiful. Объединяет их всех наличие ремешков из телячьей кожи с заклепками и стальные кольца и сердца.

Стоимость колекции Caviar Kinky варьируется в зависимости от памяти и версии:

iPhone 13 Pro/Max Satisfaction — от 1 495 000 до 1 765 000 рублей;

iPhone 13 Pro/Max Seduction — от 389 000 до 494 000 рублей;

iPhone 13 Pro/Max Passion — от 414 000 до 519 000 рублей;

iPhone 13 Pro/Max Dominant — от 399 000 до 504 000 рублей;

iPhone 13 Pro/Max Dutiful — от 409 000 до 514 000 рублей.

Задняя панель парной версии Dominant выполна из редкой кожи питона черного цвета, а кольцо, покрыто золотом 999 пробы.

Вторую часть тандема Dutiful компания Caviar описывает как самые глубинные фантазии, которые нашли свое воплощение в нахальном дизайне iPhone 13 Pro. У этого устройства корпус выполнен из черненого титана.

Самым дорогим стал iPhone 13 Pro/Max Satisfaction. У него рамка из 18-каратного золота и такое же объемное сердце, ремешок из телячьей кожи, а также вставка с панно из ударопрочного материала G-10 ярко-красного цвета с рельефной гравировкой.

Коллекции Caviar всегда лимитированы, сколько устройств выпустят конкретно для этой линейки не сообщается. Но мы искренне надеемся, что все желающие успеют приобрести свой iPhone 13 Pro Kinky.

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