Представлены патриотичные iPhone 15 Pro по непатриотичным ценам

Ювелирное ателье Caviar представило эксклюзивную патриотическую коллекцию iPhone 15 Pro/Max, которая получила название «Россия». Серия включает в себя три различные вариации смартфонов, каждая из них отражает различные символы и элементы российской культуры.

«Флаг России» выделяется своим титановым корпусом, украшенным гербом России. При этом дополняют дизайн цветные акценты в духе национального флага. Стоимость устройства – от 449 000 рублей.

Модель «Звезда» получила корпус из ювелирного сплава, который покрыт 24-каратным золотом. Эмалевая красная звезда украшает центр устройства, а изображение Спасской башни дополняет нижнюю часть смартфона. Обойдется такой вариант в сумму от 499 000 рублей.

«Двуглавый Орел» выполнен в комбинированном дизайне из титана, эмали и золоченых элементов. Центральной частью декора является герб России, выполненный из 24-каратного золота. Цена такого смартфона – от 464 000 рублей.

Накануне Caviar показало эти же смартфоны в эксклюзивном дизайне «Машина времени», которые украшены древними артефактами разных эпох.