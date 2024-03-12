Представлены iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra в стиле Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck

Российский бренд Caviar анонсировал коллекцию смартфонов Future. В ней представлены устройства, вдохновленные в том числе Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck.

Так, iPhone 15 Pro получил дизайн в стиле гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Корпус смартфона полностью выполнен из титана, применяемого в авиационной промышленности. Стоимость устройства варьируется от 489 тыс. до 549 тыс. рублей, в зависимости от объема встроенной памяти. Всего будет выпушено 99 экземпляров.

Также в коллекции представлен Samsung Galaxy S24 Ultra, стилизованный под Tesla Cybertruck. Этот смартфон отличается прочным корпусом из авиационного титана и ценником в диапазоне от 539 тыс. до 589 тыс. рублей.