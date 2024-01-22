Представлен бриллиантовый Samsung Galaxy S24 Ultra с золотым драконом за 1 млн рублей

Caviar представила лимитированный Galaxy S24 Ultra в эксклюзивном дизайне YONG. Он объединил в себе все главные символы Samsung.

Корпус смартфона изготовлен из титана с элегантным черным PVD-покрытием. На тыльной части расположились объемный барельеф корейского дракона, украшенный 24-каратным золотом, зодиакальный круг, механические часы с турбийоном и три бриллиантовые звезды, отсылающие к первому логотипу Samsung.

Всего будет создано 24 устройства, цены варьируются в зависимости от емкости хранилища:

256 ГБ – 980 000 рублей

512 ГБ – 1 005 000 рублей

1 ТБ – 1 030 000 рублей