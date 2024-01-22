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Представлен бриллиантовый Samsung Galaxy S24 Ultra с золотым драконом за 1 млн рублей

Caviar представила лимитированный Galaxy S24 Ultra в эксклюзивном дизайне YONG. Он объединил в себе все главные символы Samsung.

Корпус смартфона изготовлен из титана с элегантным черным PVD-покрытием. На тыльной части расположились объемный барельеф корейского дракона, украшенный 24-каратным золотом, зодиакальный круг, механические часы с турбийоном и три бриллиантовые звезды, отсылающие к первому логотипу Samsung.

Всего будет создано 24 устройства, цены варьируются в зависимости от емкости хранилища:

  • 256 ГБ – 980 000 рублей
  • 512 ГБ – 1 005 000 рублей
  • 1 ТБ – 1 030 000 рублей

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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