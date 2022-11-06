Call of Duty Modern Warfare II заняла три строчки в новом чарте Steam

В Steam появился свежий чарт. В этот раз его возглавила Call of Duty: Modern Warfare II, как самая прибыльная игра в магазине. При этом она каким-то чудом заняла сразу три другие позиции.

На втором месте, расположился Steam Deck. Следом идут сразу две строчки Call of Duty: Modern Warfare II и только потом, Cyberpunk 2077 и Battlefield 1.

Чарт Steam с 31 октября по 6 ноября выглядит так:

Call of Duty: Modern Warfare II

Steam Deck

Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty: Modern Warfare II

Cyberpunk 2077

Battlefield 1

Football Manager 2023

Victoria 3

Persona 5 Royal

New World

Особый интерес у игроков к Battlefield 1 появился на фоне больших скидок. В Европе стоимость составляет 4,79 евро (вместо 39,99 евро). Также со скидкой 42% продают набор Battlefield Bundle, куда входят первая, четвёртая и пятая части Battlefield.