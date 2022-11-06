Call of Duty Modern Warfare II заняла три строчки в новом чарте Steam

В Steam появился свежий чарт. В этот раз его возглавила Call of Duty: Modern Warfare II, как самая прибыльная игра в магазине. При этом она каким-то чудом заняла сразу три другие позиции.
На втором месте, расположился Steam Deck. Следом идут сразу две строчки Call of Duty: Modern Warfare II и только потом, Cyberpunk 2077 и Battlefield 1.
Чарт Steam с 31 октября по 6 ноября выглядит так:
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Steam Deck
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Cyberpunk 2077
- Battlefield 1
- Football Manager 2023
- Victoria 3
- Persona 5 Royal
- New World
Особый интерес у игроков к Battlefield 1 появился на фоне больших скидок. В Европе стоимость составляет 4,79 евро (вместо 39,99 евро). Также со скидкой 42% продают набор Battlefield Bundle, куда входят первая, четвёртая и пятая части Battlefield.
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