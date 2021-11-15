Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03 Core представлен официально

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон-долгожитель — Galaxy A03 Core. Он должен стать заменой существующих моделей более раннего выпуска. При этом его не надо путать с впущенным ранее Galaxy A3 Core и с Galaxy A03s.

Отметим, что точной цены Galaxy A03 Core пока нет, но зато известны спецификации. Итак. Новинка получила процессор Unisoc SC9863A с 8 ядрами, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Экран представлен 6,5-дюймовой ЖК-матрицей с разрешением HD+.

Основная камера получила единственный модуль на 8 МП, фронтальная — 5 МП. Ёмкость батареи составляет 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Обещаны чёрный и синий варианты исполнения.

Можно предположить, что цены на Galaxy A03 Core составят 80-100 долларов.