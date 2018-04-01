Бюджетный Samsung Galaxy A01 получил 2 Гб оперативной памяти вместо 6 Гб

Вчера Samsung анонсировала бюджетный смартфон Samsung Galaxy A01. Он получил скромные характеристики, но целых 6-8 Гб оперативной памяти. Для доступной модели это слишком много.

Оказалось, что на сайте Samsung была ошибка. Никаких 6 и 8 Гб оперативной памяти Galaxy A01 не получал. На самом деле у него только 2 Гб. Флеш-память тоже указали ошибочно — у смартфона всего 16 Гб. Все остальные характеристики остаются верными.

Стоимость новинки пока неизвестна. Но ценник ожидается низким насколько это возможно.