Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy A01

Samsung анонсировала смартфон начального уровня Galaxy A01. Устройство оснащается 5,7 дюймовым экраном Infinity-V с вырезом для фронтальной камеры.

Процессором послужил восьмиядерный процессор Quad: четыре ядра работают на частоте 1,95 ГГц, а остальные на частоте 1,45 ГГц. Сзади расположена двойная камера на 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера имеет всего 5 Мп.

Смартфон выпускается в двух версиях на 6 и 8 Гб оперативной памяти, а флеш-память составляет 128 Гб с возможностью расширения через карту microSD. Сканера отпечатков пальцев в устройстве нет.

Габариты Galaxy A01 следующие: 146,3 × 70,86 × 8,34 мм. Ёмкость аккумулятора 3000 мАч.

Стоимость Galaxy A01 пока неизвестна.