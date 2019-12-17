Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy A01
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Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy A01

Samsung анонсировала смартфон начального уровня Galaxy A01. Устройство оснащается 5,7 дюймовым экраном Infinity-V с вырезом для фронтальной камеры.

Samsung Galaxy A01

Процессором послужил восьмиядерный процессор Quad: четыре ядра работают на частоте 1,95 ГГц, а остальные на частоте 1,45 ГГц. Сзади расположена двойная камера на 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера имеет всего 5 Мп.

  • Snimok Ekrana 2019 12 17 V 19.50.06
  • Snimok Ekrana 2019 12 17 V 19.49.46
  • Snimok Ekrana 2019 12 17 V 19.49.39

Смартфон выпускается в двух версиях на 6 и 8 Гб оперативной памяти, а флеш-память составляет 128 Гб с возможностью расширения через карту microSD. Сканера отпечатков пальцев в устройстве нет.

Габариты Galaxy A01 следующие: 146,3 × 70,86 × 8,34 мм. Ёмкость аккумулятора 3000 мАч.

Стоимость Galaxy A01 пока неизвестна.

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