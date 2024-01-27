Бюджетный Nothing Phone (2a) готовится к скорому выходу

Компания Nothing готовится представить свой новейший смартфон Nothing Phone (2a). Устройство прошло сертификацию TDRA под номером модели A142. С тем же номером его нашли в базе данных сертификационного органа TUV.

Из доступной информации следует, что новый смартфон будет поддерживать зарядку с мощностью до 45 Вт. Подробнее о том, что известно о смартфоне по утечкам, читайте в материале.

Ранее появилась информация, что Nothing Phone (2a) будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7200. По слухам, устройство будет иметь 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, камеру с основным 50-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL S5KGN9 и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем ISOCELL JN1.

Вероятно, Nothing Phone (2a) будет официально представлен на выставке Mobile World Congress 2024, которая пройдет в Барселоне 27 февраля.