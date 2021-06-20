Xiaomi создала собственную киностудию

Компания Xiaomi расширяет свое ареал распространения. Если раньше мы знали ее, как компанию, работающую на рынке мобильных устройств, то теперь мы узнаем ее с другой стороны, стороны кинематографа. На днях в социальной сети Weibo появилась отдельная страничка подразделения компании – Xiaomi Studios.

Как стало известно — это собственная киностудия и первая, созданная компанией производителем смартфонов. Ну как киностудия. Это некий сортировальный центр, ориентированный на кино индустрию, но в локальных масштабах. То есть, каждый кто посчитает себя выдающимся режиссером, может снять кинематографический шедевр и отправить его в Xiaomi Studios.

Двумя условиями для прохождения конкурса является: интересный сюжет фильма и самое важное, он должен быть снят на смартфон компании. Если же сюжет заинтересует представителей компании, то по нему могут снять полнометражный фильм. Правда, этот вопрос еще остается открытым, так как конкретных планов по выходу на мировую кинематографическую арену объявлено не было.

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