Бюджетный Moto G Power 2023 показали на подробных рендерах

Motorola готовится к запуску смартфона нового поколения серии G Power. Сейчас инсайдер OnLeaks создал детальные рендеры устройства.

Бюджетный Moto G Power 2023 показали в белом цвете с тройной основной камерой и светодиодной вспышкой. Дисплей устройства 6,5-дюймовый, его характеристики пока не известны. Версия 2022 года имела HD+ и 90 Гц.

Размеры устройства составляют примерно 163,1 x 74,8 x 8,4 мм. Есть стандартный разъем для наушников —3,5 мм.

Представить Moto G Power 2023 могут в скором времени, но точные даты не сообщаются.