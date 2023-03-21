Быстрая зарядка в iPhone 15 будет работать только с сертифицированными кабелями

Популярный инсайдер Мин-Чи Куо рассказал, что в iPhone 15 будет использоваться улучшенная быстрая зарядка. Однако, работать она будет только с сертифицированными кабелями.

Сообщается, что Apple оптимизирует быструю зарядку с помощью USB-C. Сейчас iPhone 14 поддерживает максимальную скорость зарядки до 20 Вт, Pro-версии — до 27 Вт. С новой линейкой пользователи смогут заряжать свои iPhone быстрее, но только при наличии подходящего зарядного устройства.

Изменения коснутся только iPhone 15 Pro/Pro Max/Ultra. Но более быстрая зарядка, опять же, будет доступна только при использовании кабеля, прошедших сертификацию MFI (Made for iPhone).