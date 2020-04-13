Будущий iPhone будет похож на iPad Pro
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Новости

Будущий iPhone будет похож на iPad Pro

Авторитетный источник Bloomberg рассказал, что Apple планирует сделать редизайн своих смартфонов.

Будущие iPhone 12 и iPhone 12 Pro внешне будут похожи на iPad Pro 2018 года: диагональ дисплея станет шире, а рамки менее закругленными с углами из нержавеющей стали. Сам экран перестанет быть изогнутым, его сделают плоским. Камеру изменения не коснутся — двойная в стандартной модели и тройная у iPhone 12 Pro/Pro Max.

Ipad Pro 12 11 Keyboard
iPad Pro 2020

Базовый iPhone 12 представят вовремя — в сентябре. Однако, Pro-версия из-за пандемии опоздает. По слухам, ее представят через несколько недель после традиционной презентации.

  • Iphone 12
Концепт iPhone 12

Также известно, что новые iPhone получат поддержку 5G, модемы будет поставлять компания Qualcomm. В последствии Apple планирует сама разрабатывать 5G-модемы для своих смартфонов.

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