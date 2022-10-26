Бренд Inoi неожиданно стал эстонским вместо российского

Российский бренд смартфонов и телефонов Inoi начал позиционировать себя как эстонский. В частности, с официального сайта пропали раздел для России и Беларуси — остался лишь регион СНГ. Похоже, эти данные убрали в сентябре.

При этом юридическое лицо ООО «Иной» и сообщество «ВКонтакте» продолжают работать, а смартфоны доступны в «Эльдорадо», «Ситилинке» и других магазинах.

В комментарии СМИ представители бренда заявили, что отныне компания «не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская».

Примечательно, что именно Inoi в своё время поддержала отечественную ОС Аврора, хотя потом начала выпускать кнопочные телефоны, которые производились в Китае. По итогам 9 месяцев текущего года кнопочные телефоны от Inoi заняли почти 6% этого рынка в РФ.