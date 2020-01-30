Бюджетный клон Nokia 8800 появился в продаже

Российская компания Inoi перевыпустила прошлогодний слайдер в металлическом корпусе Inoi 288S. Телефон получил обновленный экран и уменьшенную толщину корпуса.

Inoi 288S оснащен 2-дюймовым IPS-дисплеем, а также новым динамиком и микрофоном. Сердцем телефона является бюджетный процессор SC6531E, 64 МБ оперативной и 32 МБ флеш-памяти.

Ёмкость аккумулятора составляет 800 мАч и может продержаться до 355 часов в режиме ожидания. Основная камера имеет разрешение 1,3 Мп.

Цена телефона Inoi 288S составляет 2990 рублей.