INOI выпустила телефон для военнослужащих
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INOI выпустила телефон для военнослужащих

Российский производитель смартфонов INOI представил телефон с ударопрочным корпусом – INOI 244Z. Как заявляет компания, телефон соответствует требования 76-ФЗ и может использоваться военнослужащими.

Толщина INOI 244Z составляет 12 мм при весе 104 грамма. Телефон имеет 2,4-дюймовым дисплей с разрешением 320х240 пикселей. Аккумулятор ёмкость 2000 мАч может выдержать около двух недель в режиме ожидания и 13 часов в режиме разговора. Одновременно можно использовать две SIM-карты.

  • Inoi 244z Haki 2
  • Inoi 244z Haki 1
  • Inoi 244z Haki

INOI 244Z соответствует 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и может использоваться в армии РФ. Нет расширенных мультимедийных возможностей: отсутствует камера и диктофон, нет выхода в интернет и Bluetooth.

Корпус устройства оснащен металлическими вставками, защищающими телефон от ударов и повреждений.

Телефон выпускается в двух вариантах расцветки: черной и хаки. Стоимость INOI 244Z составляет 1490 рублей.

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