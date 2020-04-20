INOI представила кнопочный телефон с WhatsApp, Google и YouTube

Российская компания Inoi представила кнопочный телефон Inoi 283K. Сам производитель позиционирует его как смартфон, так как он работает на операционной системе KaiOS.

В телефоне сразу установлены популярные приложения YouTube, мессенджер WhatsApp и сервисы от Google (Карты, Поиск и голосовой помощник).

Inoi 283K оснастили 2,8-дюймовым дисплеем с разрешением 240х320 точек, 4 ГБ памяти для хранения данных с возможностью расширения через microSD до 32 ГБ и камерой на 2 Мп. Также есть поддержка 3G и возможность подключения по Wi-Fi.

Стоимость Inoi 283K составляет 2 тысячи рублей.