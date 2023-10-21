Браузер Brave устанавливает VPN на компьютеры без согласия пользователя

Популярный браузер Brave, ориентированный на конфиденциальность и безопасность, самостоятельно устанавливает свой VPN-сервис на компьютеры под управлением Windows без явного согласия пользователей.

Установка Brave на ПК автоматически влечет за собой загрузку VPN-сервиса компании, независимо от желания пользователя. При этом VPN-сервис предлагается как дополнительное платное расширение и остается неактивным, пока пользователь не подписывается на него. Несмотря на это, службы VPN устанавливаются в системе независимо от действий пользователя.

Интересно, что такое поведение браузера наблюдается только при установке на Windows. Пользователи могут проверить наличие VPN на своем компьютере, просмотрев диспетчер служб, где они идентифицируются как Brave VPN и Brave Wireguard.

Пока неясно, будут ли эти дополнительные модули автоматически удалены из уже загруженных версий Brave перед тем, как разработчики внесут коррекции в данную ситуацию.

Один из возможных способов решения проблемы, удалить браузер Brave и затем переустановить его без предоставления прав администратора, чтобы предотвратить установку дополнительных служб. Вполне возможно, что проблема решится с ближайшим обновлением.