Большинство владельцев iPhone в России не готовы отказаться от Apple
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Большинство владельцев iPhone в России не готовы отказаться от Apple

Пользователи Apple остаются верны экосистеме, но все чаще задумываются о втором смартфоне на Android.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:10
Большинство владельцев iPhone в России не готовы отказаться от Apple

Сеть restore: опубликовала результаты опроса своих клиентов, посвященного отношению пользователей к экосистеме Apple на фоне действующих ограничений. Исследование показало, что владельцы iPhone остаются лояльны бренду, однако все чаще рассматривают гибридный сценарий использования двух смартфонов. 

По данным опроса, 76,8% респондентов не готовы отказаться от iPhone из-за экосистемы Apple. Еще 67% оценили свою зависимость от нее на 8–10 баллов из 10. Основными причинами остаются привычка пользоваться устройствами Apple и нежелание терять их совместную работу. 

При этом 72% участников исследования сообщили, что сталкивались с ограничениями сервисов Apple. Чаще всего пользователи жалуются на недоступность отдельных сервисов и сложности с оплатой приложений и подписок. Несмотря на это, только 29,9% считают влияние ограничений действительно серьезным, а половина опрошенных готова отказаться от части функций ради стабильной работы устройства. 

Одновременно растет интерес к Android-смартфонам. Так, 59% владельцев iPhone хотели бы приобрести второе устройство на Android, а 51,6% допускают одновременное использование двух смартфонов. Полностью перейти на Android готовы лишь 18% участников опроса. 

В restore: также отмечают, что интерес к новым iPhone сохраняется. По оценке компании, с сентября по декабрь на смартфоны Apple традиционно приходится до 40% всех продаж в сети. Одновременно заметно вырос спрос на Android-устройства: в первом полугодии продажи смартфонов HUAWEI увеличились втрое, а Samsung — в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По данным внутренней аналитики компании, за последние полгода выросло и количество поисковых запросов, связанных со сравнением платформ. Запрос «как перейти с iPhone на Android» стал популярнее на 81%, «Apple или Samsung» — на 53%, а «что лучше iOS или Android» — на 29%. По мнению restore:, пользователи не спешат уходить из экосистемы Apple, но активно изучают альтернативы и варианты параллельного использования двух операционных систем. 

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