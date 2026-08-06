В России вернут бензин «Евро-2», который запретили 13 лет назад
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В России вернут бензин «Евро-2», который запретили 13 лет назад

Правительство временно отменило ограничения на топливо низких экологических классов.
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Редакция The GEEK сегодня в 08:55
В России вернут бензин «Евро-2», который запретили 13 лет назад

В России снова разрешили производство и продажу бензина стандарта «Евро-2», который не использовался на рынке с 2013 года. Также временно сняли ограничения на топливо классов «Евро-3» и «Евро-4».

Решение связано с необходимостью обеспечить стабильность поставок топлива. Ограничения будут действовать до июля 2027 года, а автозаправочные станции должны будут указывать экологический класс продаваемого бензина.

Главное отличие старых стандартов от современного «Евро-5» заключается в содержании серы. В бензине «Евро-2» её уровень примерно в 50 раз выше, чем в топливе современного класса.

Повышенное содержание серы может ускорять износ деталей двигателя, влиять на работу топливной системы и увеличивать количество вредных выбросов. При этом использование такого топлива не означает мгновенную поломку автомобиля, а риски зависят от конкретного двигателя и его состояния.

Большинство современных автомобилей рассчитаны на бензин более высоких экологических классов, поэтому владельцам новых машин рекомендуется ориентироваться на требования производителя, указанные в инструкции к автомобилю.

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