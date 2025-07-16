Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат Android 16: список моделей

Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат обновление до Android 16. Последним крупным обновлением для них станет HyperOS 3 (на базе Android 15).

В список попали следующие смартфоны:

Xiaomi 12, 12 Pro

Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra

Xiaomi 12T, 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2

Redmi 12, 12 5G

Redmi 13C, 13C 5G, 13R

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G, Note 12 NFC 4G, Note 12R, Note 12S, Note 12T Pro, Note 12 Turbo

Redmi Note 13 4G, Note 13 4G NFC, Note 13 5G, Note 13R Pro

POCO C65

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

После обновления до HyperOS 3 все вышеперечисленные смартфоны будут получать только патчи безопасности.

Напомним, в июне Xiaomi прекратила поддержку семи смартфонов Redmi и Poco. Устройства больше не получают обновления ОС, в том числе патчи безопасности.