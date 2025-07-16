Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат Android 16: список моделей

Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат обновление до Android 16. Последним крупным обновлением для них станет HyperOS 3 (на базе Android 15).
В список попали следующие смартфоны:
- Xiaomi 12, 12 Pro
- Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra
- Xiaomi 12T, 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Redmi 12, 12 5G
- Redmi 13C, 13C 5G, 13R
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi Note 12 4G, Note 12 NFC 4G, Note 12R, Note 12S, Note 12T Pro, Note 12 Turbo
- Redmi Note 13 4G, Note 13 4G NFC, Note 13 5G, Note 13R Pro
- POCO C65
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
После обновления до HyperOS 3 все вышеперечисленные смартфоны будут получать только патчи безопасности.
Напомним, в июне Xiaomi прекратила поддержку семи смартфонов Redmi и Poco. Устройства больше не получают обновления ОС, в том числе патчи безопасности.
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