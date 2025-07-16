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Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат Android 16: список моделей

HyperOS 3 на базе Android 15 станет для них последним обновлением.

Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат обновление до Android 16. Последним крупным обновлением для них станет HyperOS 3 (на базе Android 15).

В список попали следующие смартфоны:

  • Xiaomi 12, 12 Pro
  • Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra
  • Xiaomi 12T, 12T Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Redmi 12, 12 5G
  • Redmi 13C, 13C 5G, 13R
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K60
  • Redmi Note 12 4G, Note 12 NFC 4G, Note 12R, Note 12S, Note 12T Pro, Note 12 Turbo
  • Redmi Note 13 4G, Note 13 4G NFC, Note 13 5G, Note 13R Pro
  • POCO C65
  • POCO F5 5G
  • POCO F5 Pro
  • POCO M6 Pro
  • POCO X6 Neo

После обновления до HyperOS 3 все вышеперечисленные смартфоны будут получать только патчи безопасности.

Напомним, в июне Xiaomi прекратила поддержку семи смартфонов Redmi и Poco. Устройства больше не получают обновления ОС, в том числе патчи безопасности.

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Источник:
XaomiTime
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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