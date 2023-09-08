BMW перестала продавать подписку на подогрев сидений

BMW больше не предлагает своим клиентам подписку на дополнительные опции в автомобиле. Например, за $18 в месяц ранее можно было активировать функцию подогрева сидений. За неограниченный доступ компания просила заплатить $425.

Однако на практике подобная подписка оказалась практически ненужной для большинства клиентов, об этом заявил член совета директоров BMW по продажам и маркетингу Питер Нот. По его словам, удалённую разблокировку использовали крайне редко. В настоящее время компания будет уделять больше внимания опциям помощи на дороге и парковке, их также можно будет активировать за дополнительную плату после покупки автомобиля.

Аналогичная система подписки существует у Mercedes-Benz, только она позволяет разблокировать дополнительную мощность некоторых электрических автомобилей.