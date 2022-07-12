BMW начала продавать подписку на подогрев сидений

Пока опция доступна в некоторых странах. Стоимость подписки на подогрев передних сидений составит $18 в месяц или $180 в год. Подписка на 3 года обойдётся в $300, а безлимитный доступ в $415.

По подписке доступны и другие функции. Например, подогрев руля – $12 в месяц. Есть также голосовой помощник за $41.

Владельцы автомобилей BMW уже могут оформить подписку на расширение опций в Южной Корее, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африки.

В 2020 году компания BMW объявила, что операционная система ее автомобилей позволит совершать микротранзакции для расширения функций, как автоматический дальний свет и адаптивный круиз-контроль, клиенты по всему миру обвинили концерн в жадности и желании заработать больше денег со своих клиентов.

Автопроизводители всегда брали с клиентов больше денег за высокотехнологичные функции и более мощные характеристики. Но когда плата берется за встроенные функции и их разблокировку, то возмущение многие автолюбителей понять можно.

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