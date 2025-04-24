BMW внедрит китайский ИИ DeepSeek в свои автомобили

Глава BMW Оливер Ципсе объявил на автосалоне в Шанхае, что автомобили бренда начнут оснащать искусственным интеллектом DeepSeek уже в 2025 году. Система разработана в Китае и на начальном этапе будет использоваться только на китайском рынке.

ИИ будет выступать в роли персонального помощника водителя: рассчитывать маршруты, анализировать дорожную ситуацию, следить за погодой и состоянием автомобиля.

DeepSeek сможет предупреждать о неисправностях, управлять мультимедиа, подбирать музыку и зачитывать новости. Управление — голосовое, с учётом диалектов и культурных особенностей региона.

Пока неясно, появится ли DeepSeek в BMW за пределами Китая. Против расширения могут выступить власти США, ранее уже выражавшие обеспокоенность влиянием китайских ИИ-систем и возможным доступом к американским технологиям.