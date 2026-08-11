BMW помогла создать электромобиль, который получает от солнца больше энергии, чем тратит

Студенты Университета Клемсона совместно с BMW разработали экспериментальный электромобиль Deep Orange 17, также получивший название Luminetta. Главная особенность машины заключается в способности за день вырабатывать больше энергии, чем требуется для типичной городской поездки.

В кузов двухместного электромобиля встроено более 1700 фотоэлементов. Согласно проведенным разработчиками симуляциям, при ежедневном пробеге около 20 км солнечные панели способны компенсировать потраченную энергию и дополнительно выработать запас примерно еще на 50 км.

Добиться такой эффективности помогли не только солнечные элементы. Машина весит около 550 кг, а форму кузова разработчики создавали с оглядкой на рыбу-кузовка ради снижения аэродинамического сопротивления. В конструкции используются сталь, алюминий, углеволокно и напечатанные на 3D-принтере металлические компоненты.

Deep Orange 17 останется исследовательским прототипом и в серийное производство не пойдет. Публично автомобиль планируют показать на выставке CES 2027 в Лас-Вегасе.