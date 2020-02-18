Bloomberg: Apple выпустит iPhone 9 (SE 2) в марте

Авторитетный ресурс Bloomberg подтвердил выход доступного iPhone 9 (SE 2) в марте этого года. На его выпуск не повлияет коронавирус и вынужденное замедление производства.

Смартфон будет продаваться по цене около $400. Доступный iPhone получит мощный процессор A13, сканер Touch ID и дизайн от iPhone 8. Устройство уже неоднократно появлялось на рендерах, а некоторые магазины уже открыли предзаказы на чехлы для них.





Рендеры iPhone 9 (SE 2)

Какая будет камера у iPhone 9 пока неизвестно. Недавно появился слух, что новинка не получит улучшенной оптики из семи линз (7P). Однако, это не означает, что камера новинки будет слабая.

Также Bloomberg сообщил, что Apple представит обновленный iPad Pro в первой половине 2020 года. С датой презентации еще не определилась сама компания.

Сегодня другой источник сделал прогноз, что iPhone 9 (SE 2) анонсируют 31 марта, а в продажу смартфон поступит уже 3 апреля.