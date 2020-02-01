iPhone 9 могут представить 31 марта

Сейчас многие пользователи то и дело посещают известные источники утечки информации на предмет возможной даты представления iPhone 9. У большинства есть информация, но она противоречивая. Официальная же информация от производителя пока отсутствует. Однако на днях появилось еще одно подтверждение того, что данное мероприятие может состояться уже скоро.

Если верить зарубежному изданию iPhone-Ticker, то iPhone 9 или как его еще принято называть – iPhone SE 2, могут представить уже в конце марта. Скорее всего это произойдет 31 марта. Напомним, что презентации прошлых лет проходили 25 и 27 марта. Так что судя по датам, информация является точной. Более того, есть уверенность в том, что также будет представлена финальная версия iOS 13.4. Случится это или днем раньше, или сразу после презентации смартфона.