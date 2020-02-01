iPhone 9 могут представить 31 марта
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Новости

iPhone 9 могут представить 31 марта

Сейчас многие пользователи то и дело посещают известные источники утечки информации на предмет возможной даты представления iPhone 9. У большинства есть информация, но она противоречивая. Официальная же информация от производителя пока отсутствует. Однако на днях появилось еще одно подтверждение того, что данное мероприятие может состояться уже скоро.

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Если верить зарубежному изданию iPhone-Ticker, то iPhone 9 или как его еще принято называть – iPhone SE 2, могут представить уже в конце марта. Скорее всего это произойдет 31 марта. Напомним, что презентации прошлых лет проходили 25 и 27 марта. Так что судя по датам, информация является точной. Более того, есть уверенность в том, что также будет представлена финальная версия iOS 13.4. Случится это или днем раньше, или сразу после презентации смартфона.

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