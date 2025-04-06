Новости

Bloomberg: Apple повысит цены на iPhone из-за новых пошлин Трампа

Компания всячески пытается избежать пересмотра ценовой политики.

Apple будет вынуждена повысить цены на iPhone из-за новых пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом заявил авторитетный инсайдер, журналист Bloomberg Марк Гурман.

Купертиновцы на протяжении последних семи лет удерживает цену флагманских моделей iPhone на уровне $999, начиная с выхода iPhone X в 2017 году. Однако новые торговые пошлины могут вынудить Apple пересмотреть ценовую политику.

Компания уже предприняла шаги для смягчения последствий: запасы устройств, ввезенных в США до вступления новых пошлин в силу, позволят Apple временно не повышать цены. Однако к осени, когда ожидается выпуск нового iPhone, изменения могут стать неизбежными.

Гурман предполагает, что Apple применит комплексный подход: частично поглотит расходы, потребует уступок от поставщиков, рассмотрит корректировку цен на iPhone, а также продолжит вносить дальнейшие изменения в цепочку поставок. Полный перенос производства в США пока малореален — это заняло бы годы и привело бы к двукратному росту цен.

Также компания может активнее продвигать программы рассрочки, обмена и, возможно, вернется подпискам на устройства — все это поможет смягчить восприятие потенциального подорожания среди потребителей. Психологическая планка в $999 по-прежнему важна для покупателей, и Apple, очевидно, осознает, насколько болезненным может оказаться ее пересечение.

Главный вопрос — насколько изменится цена iPhone для конечного покупателя. И хотя Apple старается сгладить последствия, повышение цен уже выглядит почти неизбежным.

⚡️Прямо сейчас мы разыгрываем realme Note 60 в нашем Telegram-канале. Успей принять участие!
Теги: 
Источник:
Bloomberg
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат One UI 8 на базе Android 16
сегодня в 13:40
Получат Android 23: Samsung продлила поддержку некоторых смартфонов до 8 лет
сегодня в 13:25
Telegram обвинили в удалении каналов по требованию российских властей
сегодня в 12:58
CMF Phone 2 Pro получил официальную дату анонса
сегодня в 12:23
Видеотизер нового бюджетного игрофона серии Tecno Pova слили в сеть
сегодня в 12:08
Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр
сегодня в 11:56
Nubia готовит к выходу Red Magic Air — самый легкий и тонкий игровой флагман
сегодня в 11:36
Xiaomi 15S Pro может стать первым смартфоном с новым фирменным процессором Xiaomi
вчера в 22:12
Характеристики фирменного процессора Xiaomi для смартфонов утекли в сеть
вчера в 21:43
Bloomberg: Apple повысит цены на iPhone из-за новых пошлин Трампа
вчера в 21:04

Обзоры на The GEEK