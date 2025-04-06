Bloomberg: Apple повысит цены на iPhone из-за новых пошлин Трампа

Apple будет вынуждена повысить цены на iPhone из-за новых пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом заявил авторитетный инсайдер, журналист Bloomberg Марк Гурман.

Купертиновцы на протяжении последних семи лет удерживает цену флагманских моделей iPhone на уровне $999, начиная с выхода iPhone X в 2017 году. Однако новые торговые пошлины могут вынудить Apple пересмотреть ценовую политику.

Компания уже предприняла шаги для смягчения последствий: запасы устройств, ввезенных в США до вступления новых пошлин в силу, позволят Apple временно не повышать цены. Однако к осени, когда ожидается выпуск нового iPhone, изменения могут стать неизбежными.

Гурман предполагает, что Apple применит комплексный подход: частично поглотит расходы, потребует уступок от поставщиков, рассмотрит корректировку цен на iPhone, а также продолжит вносить дальнейшие изменения в цепочку поставок. Полный перенос производства в США пока малореален — это заняло бы годы и привело бы к двукратному росту цен.

Также компания может активнее продвигать программы рассрочки, обмена и, возможно, вернется подпискам на устройства — все это поможет смягчить восприятие потенциального подорожания среди потребителей. Психологическая планка в $999 по-прежнему важна для покупателей, и Apple, очевидно, осознает, насколько болезненным может оказаться ее пересечение.

Главный вопрос — насколько изменится цена iPhone для конечного покупателя. И хотя Apple старается сгладить последствия, повышение цен уже выглядит почти неизбежным.