Bloomberg: Apple получает 36% доходов Google от поиска в Safari

Google платит Apple 36% от дохода, получаемого от поиска в браузере Safari, сообщил главный экономический эксперт подразделения Alphabet Inc, профессор Чикагского университета Кевин Мерфи.

Он раскрыл эту цифру во время своих показаний в защиту Google на антимонопольном процессе Министерства юстиции США в Вашингтоне. При этом обе компании выступали против публичного раскрытия подробностей своего соглашения, а главный юрист Google, по словам журналистов, «заметно съежился» после публичного раскрытия конфиденциальных данных.

В судебном иске на прошлой неделе Google заявила, что раскрытие дополнительной информации о сделке «необоснованно подорвет конкурентоспособность Google по отношению как к конкурентам, так и к другим контрагентам».

Отмечается, что компании заключили партнерство еще в 2002 году. С тех пор Google по умолчанию является поисковой системой в браузере Safari. При этом власти, в частности, в лице Минюста США считают, что Google незаконно сохраняет свое доминирование на рынках поисковых систем.