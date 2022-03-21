В России запустят единую систему для блокировки спам-звонков и рассылок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) готовит единую систему по блокировке спам-звонков и SMS. Об этом сообщают «Известия».

После запуска системы на сайтах крупных операторов и ФАС появится специальная форма. Через неё абоненты могут подать жалобу на номер телефона, с которого был сделан спам-звонок. Операторы подключенные к системе, должны будут проверить и заблокировать номер в течение 72 часов.

Собственные системы защиты от спама активно используются в МТС и «МегаФон» с 2021 года. По их данных они смогли заблокировать около 272 млн нежелательных звонков.

Запуск единой системы запланирован на 1 июня.

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