BlackBerry вернулась на рынок и готовит новый смартфон

Еще в 2000-х годах на рынке были два лидера: Nokia и BlackBerry. Сейчас первая компания выпускает смартфоны, вторая – практически ушла с рынка. Вообще, с канадским брендом интересная ситуация. Пару лет назад было объявлено, что компания прекращает выпуск смартфонов. Тогда представители TCL воспользовались ситуацией и купили права на бренд. Как только срок соглашения закончился, они не стали его продлевать.

Но и в этот раз нашлись те, кто пожелал вновь возродить некогда флагмана бизнес-сегмента рынка смартфонов. Им стала компания OnwardMobility, которая будет действовать вместе с дочерней компанией Foxconn Fin Mobile. Именно на их плечи пала непосильная ноша – возродить этот бренд. Уже сейчас известно, что первая попытка, то есть первый смартфон появится в 2021 году.

Естественно, информации об этом девайсе нет и в ближайшее время не стоит ее ожидать, разве что надеяться на утечки. Единственное, что известно, так это наличие поддержки 5G-сетей, куда уж сейчас без нее. Но нас же волнует главный вопрос: появится ли на этих смартфонах главное отличие BlackBerry – физическая клавиатура. Если да, то как ее реализовать в нынешних условиях? Напомним, что последним смартфоном с физической клавиатурой от BlackBerry была модель Key, вышедшая еще два года назад.