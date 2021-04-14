Новый смартфон BlackBerry получит клавиатуру и модем 5G

Нынешний владелец бренда BlackBerry, компания OnwardMobility, намеревается выпустить свой первый смартфон с 5G и физической клавиатурой. Его рендеры уже опубликовал ресурс Letsgodigital.

Согласно пресс-релизу OnwardMobility, новинка выйдет в Северной Америке и Европе. Она будет называться BlackBerry Key 3, а разработкой и производством займётся FIH Mobile Limited, дочерняя компания Foxconn.

Новинка будет работать на Android, она оснащена тройной камерой. Другие спецификации пока не сообщаются. Анонс ожидается летом.





Отметим, что смартфоны BlackBerry ориентированы на бизнесменов и политиков, которым необходим высокий уровень защиты данных. Потому наверняка новинка будет стоить дорого.