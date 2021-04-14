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Новости

Новый смартфон BlackBerry получит клавиатуру и модем 5G

Нынешний владелец бренда BlackBerry, компания OnwardMobility, намеревается выпустить свой первый смартфон с 5G и физической клавиатурой. Его рендеры уже опубликовал ресурс Letsgodigital.

Согласно пресс-релизу OnwardMobility, новинка выйдет в Северной Америке и Европе. Она будет называться BlackBerry Key 3, а разработкой и производством займётся FIH Mobile Limited, дочерняя компания Foxconn.

Новинка будет работать на Android, она оснащена тройной камерой. Другие спецификации пока не сообщаются. Анонс ожидается летом.

  • BlackBerry Key 3
  • BlackBerry Key 3

Отметим, что смартфоны BlackBerry ориентированы на бизнесменов и политиков, которым необходим высокий уровень защиты данных. Потому наверняка новинка будет стоить дорого.  

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Источник:
Letsgodigital
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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