BlackBerry прекращает поддержку классических смартфонов

Компания BlackBerry сообщила о прекращении поддержки классических смартфонов бренда, работающих под управлением BlackBerry OS и BlackBerry 10. Устройства перестанут получать патчи безопасности, обновления и будут ограничены в возможностях.

Прекращение поддержки закончится 4 января 2022 года. Начиная с 4 января, компания снимает с себя обязательства по гарантии стабильной работы базового функционала, типа отправки сообщений или звонков. Кроме того, прекратится работа фирменных сервисов, включая BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect и BlackBerry Messenger.

Также было объявлено, что вся ответственность за использование устаревших устройств теперь переходит к их владельцам. Если устройство прекратит выходить в интернет или не сможет сделать вызов в службу спасения, претензий к компании быть не может.