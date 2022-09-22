Появились изображения смартфона Black Shark 6 с необычной камерой

Xiaomi готовит новый игровой смартфон — Black Shark 6. Его характеристики пока неизвестны, но внешний вид уже показали. По данным источника, новинка получит немного иную компоновку камеры.

На тыльной стороне виден блок, который включает в себя что-то вроде решётки и некое подобие сканера отпечатка. Хотя, возможно, это будет что-то иное.

Также на изображениях можно увидеть выдвижные курки и большо количество кнопок. На передней панели виден только вырез для камеры вверху экрана.

О сроках выхода Black Shark 6 данных пока нет, но не исключено, что придётся ждать до конца года или до начала 2023.

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