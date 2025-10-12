Black Shark представила первую в мире игровую мышь с подогревом и охлаждением

Black Shark, принадлежащая Xiaomi, выпустила в Китае Star Flash Cool & Warm — первую в мире игровую мышь с системой подогрева и охлаждения. За уникальную способность устройства отвечает технология TempX.

В режиме нагрева нагревается до +20°C, а охлаждения — понижает температуру на 10,3°C за счет модуля TEC и встроенного кулера (4700 об/мин).

Внутри установлен сенсор PAW3950 с частотой опроса 8000 Гц и чип Hi2826 Star Flash, обеспечивающий ультранизкую задержку — 0,125 мс. За автономность отвечает встроенный аккумулятор на 1000 мАч. Он обеспечивает до 100 часов работы без подзарядки. Ресурс кнопок — 80-100 млн нажатий.

Кроме того, мышь оснащена RGB-подсветкой, которая не только создает игровую атмосферу, но и меняет цвет в зависимости от температуры корпуса.

Сейчас открыты предзаказы. Продажи стартуют 14 октября, цена — от 439 юаней (~5000 рублей).