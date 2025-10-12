Black Shark представила первую в мире игровую мышь с подогревом и охлаждением | The GEEK
close
Новости

Black Shark представила первую в мире игровую мышь с подогревом и охлаждением

Устройство появится в продаже 14 октября.

Black Shark, принадлежащая Xiaomi, выпустила в Китае Star Flash Cool & Warm — первую в мире игровую мышь с системой подогрева и охлаждения. За уникальную способность устройства отвечает технология TempX.

В режиме нагрева нагревается до +20°C, а охлаждения — понижает температуру на 10,3°C за счет модуля TEC и встроенного кулера (4700 об/мин).

black-shark-star-flash-1
black-shark-star-flash-2

Внутри установлен сенсор PAW3950 с частотой опроса 8000 Гц и чип Hi2826 Star Flash, обеспечивающий ультранизкую задержку — 0,125 мс. За автономность отвечает встроенный аккумулятор на 1000 мАч. Он обеспечивает до 100 часов работы без подзарядки. Ресурс кнопок — 80-100 млн нажатий.

Кроме того, мышь оснащена RGB-подсветкой, которая не только создает игровую атмосферу, но и меняет цвет в зависимости от температуры корпуса.

Сейчас открыты предзаказы. Продажи стартуют 14 октября, цена — от 439 юаней (~5000 рублей).

id·212381·20251012_1242
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновятся до HyperOS 3 на Android 16
Xiaomi выпустила бесшумный чайник с точной регулировкой и поддержкой температуры
Продажи Xiaomi 15T и 15T Pro стартуют в России
Продажи Xiaomi 17 оказались хуже ожиданий — аналитики фиксируют падение спроса
Продажи умных часов Xiaomi Watch S4 41 мм стартовали в России
Xiaomi выпустила спецверсию Smart Band 10 c золотым корпусом и кристаллами
Линейка Xiaomi 17 установила рекорд продаж в Китае через 5 минут после старта
Xiaomi может переименовать будущую раскладушку Mix Fold в Xiaomi 17 Fold
Глобальный Xiaomi 17 может получить «урезанную» на 10% батарею
Xiaomi планирует наращивать темпы выпуска электромобилей YU7
Razer представила линейку игровых устройств по мотивам Zenless Zone Zero
Мыши с сюрпризом: Endgame Gear распространяла вредоносное ПО через официальный сайт

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  2. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  4. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  5. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  6. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры
Смотреть все обзоры